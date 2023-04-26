18 Ocak'ta başlayan bekçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından en sık aratılanlar arasında bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklancak sorusu yer alıyor. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
2023 YILI İÇİN BEKÇİ MAAŞLARI
İlkokul mezunu bekçi maaşı ortalama 12.036 TL 'ye.
Lise mezunu bekçi maaşı 12.464 TL'ye.
Üniversite mezunu bekçi maaşı 14.196 TL'ye yükseldi.