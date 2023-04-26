İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir? İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. İŞKUR kayıt belgesi almak isteyen kişiler, eğer İŞKUR'a kayıt yaptırmışlarsa belgelerini online olarak alma hakkına sahiptirler. İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. İŞKUR kayıt belgesi almak isteyen kişiler, eğer İŞKUR’a kayıt yaptırmışlarsa belgelerini online olarak alma hakkına sahiptirler. İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıt belgesini almış olmaları ve bu belge ile beraber boş olan pozisyonlara başvuru yapmaları gereklidir. İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir? Soruları merak ediliyor. Peki İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

👉İŞKUR İletişim Kanalları Nelerdir?

İŞKUR ile iletişime geçebilmek için şu kanallar kullanılabilir:

• ALO 170

• Her ilde ve bazı ilçelerde bulunan İŞKUR müdürlükleri

👉İŞKUR Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

👉İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için İŞKUR belgesine gerekli olan evraklar, şöyle sıralamıştır:

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• İkametgah İl muhaberi

• Kimlik fotokopisi

• Sağlık raporu

• Adli sicil raporu

• Aile durum belgesi

• IBAN numarası