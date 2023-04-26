Bekçi alımı başvuru sonuçları! EGM ve PA 2023/1. Dönem BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA ekranı! Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. İşte detaylar...
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA
Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.