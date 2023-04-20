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    • Memur
    • 20.04.2023 17:01
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    • 20.04.2023 17:06
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    9.512 Adalet Bakanlığı personel alımı ŞARTLARI ve KADRO DAĞILIMI! Resmi Gazete'de duyuruldu! CTE icra katibi, zabıt katibi alımı ve maaşları...

    9.512 CTE personel alımı şartları merak ediliyor. Resmi Gazete'de duyurulan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü personel alımı için araştırmalar hızlandı. Adalet Baknlığı CTE personel alımı şartları ve kadro dağılımını sizler için derledik. İşte adalet.gov.tr personel alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı 9.512 personel alımı şartları!

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı duyuruldu. Binlerce kişi konuyla ilgili detayları araştırıyor. Zabıt katibi, icra katibi ve birçok branşta alım gerçekleşecek. İşte tüm merak edilenler...

    2023 ADALET BAKANLIĞI 9.512 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI!

    8.647 infaz ve koruma memuru,

    145 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),

    1 gemi adamı (sınırlı kaptan),

    1 gemi adamı (sınırlı vardiya zabiti),

    1 gemi adamı (usta gemici),

    128 hemşire,

    60 sağlık memuru,

    227 teknisyen

    253 destek personeli (şoför)

    47 destek personeli (aşçı)

    2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 9.512 personel alımı yapılacaktır.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 25.04.2023 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

    Başvurular 25.04.2023 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 11.05.2023 günü saat 23.59'da sona erecektir.

    ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI

        2023 KATİP MAAŞLARI NE KADAR?

        Ortalama katip maaşları 17.630 TL olarak belirtiliyor. Bu miktar kuruma göre değişiklik gösterebilir.

        GENEL ŞARTLAR

        a) Türk Vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

        e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

            f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

            g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

            ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

            ÖZEL ŞARTLAR

            a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için

            1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

            3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir).

            b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için:

            1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.),

            2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.),

            3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

            4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.).

            c) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için:

            1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

            ç) Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına başvurabilmek için:

            1) Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak.

                d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için:

                1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

                2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

                e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için:

                1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak).

                f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için:

                1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.),

                2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.).

                g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için:

                1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.).

                    h) Gemi Adamı (sınırlı kaptan) kadrosuna başvurabilmek için:

                    En az Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak,

                    En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,

                    En az temel STCW belgelerine sahip olmak,

                    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                    Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak.

                    ı) Gemi Adamı (sınırlı vardiya zabiti) kadrosuna başvurabilmek için

                    En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak,

                    En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak,

                    En az temel STCW belgelerine sahip olmak,

                    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                    Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak.

                    Gemi Adamı (usta gemici) kadrosuna başvurabilmek için:

                    En az Usta Gemici ehliyetine sahip olmak,

                    En az temel STCW belgelerine sahip olmak,

                    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                    Geçerli Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak.

                    Gemi adamı kadrolarına başvuracak adayların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'nin "STCW Sertifika Eğitimleri ve Belgeleri" başlıklı Üçüncü Bölüm 29'uncu maddesinde belirtilen;

                    a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
                    b) Temel ilkyardım eğitimi,
                    c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
                    ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
                    d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.
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                    Haberler Memur 9.512 Adalet Bakanlığı personel alımı ŞARTLARI ve KADRO DAĞILIMI! Resmi Gazete'de duyuruldu! CTE icra katibi, zabıt katibi alımı ve maaşları...
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