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    • Memur
    • 19.04.2023 08:00
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    • 19.04.2023 08:00
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    EGM ve PA 2023/1. Dönem BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA ekranı! Bekçi alımı ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları!

    Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. İşte detaylar...

    BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

    Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

    BEKÇİLİK SONUCU SORGULAMA

        2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

        İSTANBUL 740

        İZMİR 100

        TEKİRDAĞ 55

        MUĞLA 50

        VAN 40

        DİYARBAKIR 25

        GAZİANTEP 15

        EDİRNE 15

        ISPARTA 15

        TUNCELİ 15

        IĞDIR 15

        YALOVA 15

        ARDAHAN 15

        MARDİN 15

        SİİRT 10

        HAKKARİ 10

        ŞIRNAK 10

        AĞRI 10

        ÇANKIRI 10

        ÇANAKKALE 10

        NEVŞEHİR 10

        AKSARAY 10

        YOZGAT 10

        BİTLİS 10

        ERZİNCAN 10

        KİLİS 10
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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Memur EGM ve PA 2023/1. Dönem BEKÇİLİK SONUÇ SORGULAMA ekranı! Bekçi alımı ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları!
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