Ve başladı! 7.500 TL + 2.000 TL bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli bayram ikramiyesi, maaşları ödeme takvimi...

Zamlı emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Bayramın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar, nisan ayı aylık ve ikramiye ödemelerini araştırıyor. İşte ödeme takvimi...
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan
Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.