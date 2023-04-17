Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 17.04.2023 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2023 12:31
    ABONE OL

    Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman, şartları neler? 18 bin 305 PERSONEL ALIMI kadro ve branş dağılımı! Mübaşir, katip, infaz koruma...

    Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir iftar programının ardından Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? 18 bin 305 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman?

    Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir iftar programının ardından Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? 18 bin 305 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyuran Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi.

    18 BİN 305 MEMUR ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLUR?

    2022 yılı kadro dağılımı şu şekildeydi;

    3618 Zabıt Katibi
    5016 İnfaz Koruma memuru
    830 Mübaşir
    1125 Koruma ve güvenlik görevlisi

        202 Şoför
        919 Hizmetli
        159 Teknisyen

        141 Büro Personeli
        61 Hemşire
        500 İcra Katibi

        ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilerleyen günlerde yayımlanacak kılavuz ile başvuru detaylarının netleşmesi bekleniyor.

            PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

            Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

            Türk Vatandaşı olmak,

            Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

            Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

            Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Karmod
            Haberler Memur Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman, şartları neler? 18 bin 305 PERSONEL ALIMI kadro ve branş dağılımı! Mübaşir, katip, infaz koruma...
                loading
                SON DAKİKA