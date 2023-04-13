Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir iftar programının ardından Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? 18 bin 305 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Bakanlık olarak yakın zamanda personel alım ihalesi açacaklarını duyuran Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat şartları bakanlığımız tarafından ilan edilecek" dedi.
18 BİN 305 MEMUR ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLUR?
2022 yılı kadro dağılımı şu şekildeydi;
3618 Zabıt Katibi
5016 İnfaz Koruma memuru
830 Mübaşir
1125 Koruma ve güvenlik görevlisi