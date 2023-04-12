THY'den depremzedelere iş ilanı! THY depremzede kabin memur alımı başvurusu ne zaman? THY kabin memuru alımı şartları neler?

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye açılan yaraların sarılması için seferber oldu. Türk Hava Yolları (THY)'de afetzedelere istihdam sağlamak için iş ilanı açtı. İşte THY iş ilanları...
THY DEPREMZEDE İŞ İLANI!
THY iş başvuruları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak. Değerlendirme süreci; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. Çalışma yeri İstanbul'dur.
THY DEPREMZEDE BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olan,
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,