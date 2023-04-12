THY'den depremzedelere iş ilanı! THY depremzede kabin memur alımı başvurusu ne zaman? THY kabin memuru alımı şartları neler?

• Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,

• Daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.