EKPSS kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.. İkinci aşama olan tercih başvuruları ise bugün alınmaya başladı. İşte EKPSS 2023 tercih ekranı!
2023 EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
1 7028 Adalet 89
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
3 2246 Almanca 13
4 7092 Arapça 2
5 2265 Beden Eğitimi 310
6 1119 Bilişim Teknolojileri 55
7 1123 Biyoloji 81
8 1207 Coğrafya 131
9 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10
10 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
11 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 151
12 7035 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 3
13 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 6
14 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 3
15 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1
16 1371 Felsefe 290
17 7136 Fen Bilimleri 110
18 1390 Fizik 59
19 1417 Fransızca 3
20 4951 Gazetecilik 3
21 7044 Gıda Teknolojisi 3
22 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 7
23 7102 Görsel Sanatlar 138
24 7045 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 11
25 7139 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 13
26 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 10
27 1715 İlköğretim Matematik 41
28 1230 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 22
29 1524 İngilizce 81
30 7050 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
31 7049 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 13
32 1627 Kimya / Kimya Teknolojisi 42
33 7149 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 32
34 7120 Maden Teknolojisi 1
35 7142 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 11
36 2353 Matematik 145
37 4972 Metal Teknolojisi 10
38 7104 Metalurji Teknolojisi 1
39 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3
40 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6
41 1822 Müzik 69
42 4439 Okul Öncesi 33
43 7106 Özel Eğitim 24
44 2368 Psikoloji 1
45 2838 Radyo-Televizyon 1
46 7103 Rehberlik 85
47 7115 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 20
48 4901 Sağlık Bilgisi 2
49 1959 Sanat Tarihi 8
50 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 4
51 2403 Sınıf Öğretmenliği 28
52 2510 Sosyal Bilgiler 220
53 7116 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 1
54 7117 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 3
55 2036 Tarih 415
56 7081 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 1
57 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 3
58 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 519
59 2143 Türkçe 140
60 7148 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
61 7152 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 1
62 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1
63 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 5
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.