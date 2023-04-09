Bekçi alımı sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandığında haberimizde erişim linki vereceğiz.
BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,