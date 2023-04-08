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    • Memur
    • 08.04.2023 14:10
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    • 08.04.2023 14:10
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    10 BİN Polis alımı kadro ve kontenjanlar neler? EGM 10 BİN polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler 2023? Lise mezunu...

    Polis alımı ile ilgili duyuru geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ayırıldı. Peki, EGM 10 BİN polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler 2023? 10 BİN Polis alımı kadro ve kontenjanlar neler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    EGM 10 BİN polis alımı başvuruları ne zaman 2023?

    Polis memuru alımı hakkında aramalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin polis alımı yapılacağı duyuruldu. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, EGM 10 BİN polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? 10 BİN Polis alımı kadro ve kontenjanlar neler? İşte detaylar...

    POLİS ALIMI NE ZAMAN?

    Polis alımı tarihi henüz netlik kazanmadı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ RESMİ GAZETE'DE!

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

    Resmi Gazete'de ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresi eklendi.

        POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Türk vatandaşı olmak.

        Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

        Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

        KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

        Ceza almamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        POMEM NEDİR?

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri yani POMEM devlete polis memuru yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Önlisans ya da lisans mezunu olup farklı bir alanda eğitim görmüş olan kişiler POMEM'e giriş yaparak polis memuru olabilirler. Önlisans ve lisans mezunu olmayan kişiler POMEM'e başvuru yapamazlar.
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