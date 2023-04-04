2023 POLİS TAYİNLERİ ne zaman açıklanacak? EGM POLİS TAYİN SORGULAMA EKRANI! Tayin yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

"BATI VE DOĞU İLLERİ İKİ GRUP OLARAK DEVAM ETMİŞ OLACAK"

Şark hizmeti ve diğer düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "Biz geleceğin görülmesinin temin edilmesi, iyi bir planlama yapılması amacıyla iki bölgeyi dört bölgeye çıkartmayı uygun gördük. Biz de o düzenleme ile ilgili yeni bir çalışma yaptık. Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yaşından dolayı emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan hakları, istediği yere istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkmış olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sınavı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.