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    • Memur
    • 04.04.2023 23:44
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    • 04.04.2023 23:44
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    2023 POLİS TAYİNLERİ ne zaman açıklanacak? EGM POLİS TAYİN SORGULAMA EKRANI! Tayin yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

    Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile gerçekleştirilecek olan polis tayinleri binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Atama tercihlerinin ardından tayin bölgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. EGM'de görevli binlerce personel 2023 polis tayinleri için yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, polis tayinleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

    2023 polis tayinleri için binlerce polis memuru araştırmalarını hızlandırdı. Tayin yerlerini sorgulamak isteyenler EGM tarafından yapılan paylaşımları yakından takip ediyor. İşte merak edilenler...

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıllardamayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen polis tayinleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile netlik kazanıyor. EGM tarafından konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel bilgilere takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Emniyet tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

        POLİS ŞARK GÖREVİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak." dedi.

        "BATI VE DOĞU İLLERİ İKİ GRUP OLARAK DEVAM ETMİŞ OLACAK"

        Şark hizmeti ve diğer düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, "Biz geleceğin görülmesinin temin edilmesi, iyi bir planlama yapılması amacıyla iki bölgeyi dört bölgeye çıkartmayı uygun gördük. Biz de o düzenleme ile ilgili yeni bir çalışma yaptık. Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yaşından dolayı emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan hakları, istediği yere istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkmış olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sınavı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

        "TERÖRİSTLER BOMBA EĞİTİMLERİNİ YOUTUBE ÜZERİNDEN ALIYOR"

        Dünyada genel bir güvenlik sorunu olduğunu ve Türkiye'nin de bu ortamdan etkilendiğini belirten Soylu, "Haliyle bu durum, tüm iç güvenlik birimlerimizin yükünü artırıyor. Bugün polisimiz de jandarmamız da sahil güvenliğimiz de 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır. Eskiden siber suç diye bir şey yoktu ama bugün var. Teröristler, bomba eğitimlerini YouTube üzerinden alıyorlar. En son İstiklal Caddesi'ndeki patlama da bunun en bariz örneklerinden biridir." dedi.

            "HEPSİNİN HEDEFİNDE BU DEVLET VE TÜRK POLİSİ VAR"

            Soylu, Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik hem fiili hem de propaganda anlamında bir saldırı olduğunu aktararak "Polis teşkilatı, diğer teşkilatlarımız gibi her iki saldırının da tam göbeğinde bulunmaktadır. FETÖ'cü sosyal medya yapılanmalarından tutun, kaçak mafya organize suç örgütü mensuplarına kadar, 'Devlet uyuşturucu ticaretine ortak' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş figüranlara kadar hepsinin hedefinde bu devlet ve Türk polisi var." diye konuştu.
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            Haberler Memur 2023 POLİS TAYİNLERİ ne zaman açıklanacak? EGM POLİS TAYİN SORGULAMA EKRANI! Tayin yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
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