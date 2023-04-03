Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması için tüm süreci paylaştı. Buna göre ön başvurular tamamlandı, sözlü sınav merkezi tercihleri de 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Gözler şimdi mülakatlarda. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri zaman, saat kaçta açıklanacak?