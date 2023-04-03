Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması için tüm süreci paylaştı. Buna göre ön başvurular tamamlandı, sözlü sınav merkezi tercihleri de 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Gözler şimdi mülakatlarda. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri zaman, saat kaçta açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ HAKKINDA
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atamalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."