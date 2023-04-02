ÇAYKUR işçi alımı hakkında aramalar hız kazandı. 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere toplamda 1365 mevsimlik işçi alınacağı duyuruldu. Başvurularda adaylar için ikametgah şartı aranacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? 1365 ÇAYKUR işçi alımı kadroları neler? Hangi illerde alımlar yapılacak? İşte detaylar...
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1.041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacak. Başvurularda adaylar için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayan mevsimlik işçilerin aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvuruları 29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Tüm illere ait noter huzurunda yapılacak kura çekimi 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.