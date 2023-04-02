ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1.041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacak. Başvurularda adaylar için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayan mevsimlik işçilerin aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.