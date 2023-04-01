45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi, sözlü sınav ne zaman merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını geçtiğimiz günlerde yayımlandığını duyurmuştu. Peki 45 bin öğretmen atama ön başvuruları son gün ne zaman? MEB sözlü sınav ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
2023 Öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak
👉ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI
Öğretmenlik ataması ön başvurusu https://ilkatama.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden tercih yapabilecek.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.