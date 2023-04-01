2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı? Torba yasa içeriğinde neler var? EYT 5000 gün, geçici işçi....

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkması, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, düzenlemeyle birlikte bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi.
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira
Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira oldu.