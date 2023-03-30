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    • Memur
    • 30.03.2023 12:31
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    • 30.03.2023 12:31
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    2023/1. Dönem bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı SONUÇ TARİHİ!

    18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başadı. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

    takvim.com.tr
    Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sonuç tarihi...

    18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başadı. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    2023/1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

    Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

        2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

        İSTANBUL 740

        İZMİR 100

        TEKİRDAĞ 55

        MUĞLA 50

        VAN 40

        DİYARBAKIR 25

        GAZİANTEP 15

        EDİRNE 15

        ISPARTA 15

        TUNCELİ 15

        IĞDIR 15

        YALOVA 15

        ARDAHAN 15

        MARDİN 15

        SİİRT 10

        HAKKARİ 10

        ŞIRNAK 10

        AĞRI 10

        ÇANKIRI 10

        ÇANAKKALE 10

        NEVŞEHİR 10

        AKSARAY 10

        YOZGAT 10

        BİTLİS 10

        ERZİNCAN 10

        KİLİS 10
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        Haberler Memur 2023/1. Dönem bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı SONUÇ TARİHİ!
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