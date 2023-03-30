Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 30.03.2023 10:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 10:00
    ABONE OL

    Sözlü sınav ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? 45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi? ilkatama.meb.gov.tr sayfasında

    45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi, sözlü sınav ne zaman merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını geçtiğimiz günlerde yayımlandığını duyurmuştu. Peki 45 bin öğretmen atama ön başvuruları son gün ne zaman? MEB sözlü sınav ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?

    ilkatama.meb.gov.tr: 45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi?

    45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi, sözlü sınav ne zaman merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını geçtiğimiz günlerde yayımlandığını duyurmuştu. Peki 45 bin öğretmen atama ön başvuruları son gün ne zaman? MEB sözlü sınav ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

    2023 Öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak

    👉ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

    Öğretmenlik ataması ön başvurusu https://ilkatama.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden tercih yapabilecek.

    45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

        Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

        Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

        Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

        Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

        SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

        Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        👉ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        👉ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        MGK bugün toplanıyor
        Haberler Memur Sözlü sınav ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? 45 bin öğretmen atama ön başvuruları bitti mi? ilkatama.meb.gov.tr sayfasında
            loading
            SON DAKİKA