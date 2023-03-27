Uzman Erbaş alım sonuçlarına nasıl bakılır? JSGA Öğrenci Temin Sistemi / e-Devlet ekranı! Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2023!

Uzman erbaşların bulundukları görev, meslek sınıfı ve kıdemi gibi değişkenlere göre maaşları da değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşlar diğer askeri sınıflara göre daha yüksek maaş alabilmektedir. Sistem şu şekilde:

2023 yılı birlikte uzman erbaş maaşları, yukarıda saydığımız değişkenlere göre 12 bin 010 TL ile 17.050 bin TL arasında maaş alıyorlar.

2023 yılı Ocak zammı itibariyle batıda görev yapan, evli ve çocuklu olan bir uzman erbaş en az 13 bin TL maaş alırken,

Doğuya bağlı garnizonda görev yapan evli ve çocuklu uzman erbaş, duruma göre 13 bin 500 TL ile 16 bin TL civarında maaş alabilmektedir.