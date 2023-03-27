2023/1. Dönem bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı SONUÇ TARİHİ!

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım süreci yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili çeşitli sorular zaman zaman gündeme geliyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
2023/1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.