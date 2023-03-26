Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023!

Özellikle bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık. Ve hedefimiz iki ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamını, öğretmenlerimizin tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili bir farkındalık ve önleyici davranış üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimleri uygulamaya başladık ve başarılı bir şekilde de gidiyor. Bu ihtiyaçlar, rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.