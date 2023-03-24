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    • 24.03.2023 13:38
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    Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023!

    Öğretmen atama takvimi hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atadıklarını hatırlatan Özer, 2023 atamalarına yönelik; "Her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var." ifadelerine yer verdi. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023!

    Atama bekleyen öğretmenler 2023 takvimini merak edip araştırıyor. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını ifade etti. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

    Atama bekleyen öğretmenler, 2023 atama takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

    ATAMA AÇIKLAMASI

    Son 20 yılda 750 bin öğretmen atadıklarını hatırlatan Özer, 2023 atamalarına yönelik; "Her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın, 7 bin 503'ü okul öncesi öğretmenlerden oluşuyor. Çünkü öyle bir politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık.

        Özellikle bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık. Ve hedefimiz iki ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamını, öğretmenlerimizin tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili bir farkındalık ve önleyici davranış üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimleri uygulamaya başladık ve başarılı bir şekilde de gidiyor. Bu ihtiyaçlar, rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM HAKKINDA

        Takvimle ilgili iddialara yanıt veren Bakan, "Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        2023 yılı öğretmen atama takviminin yapılan çalışmalar ardından duyurulması bekleniyor.
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        Haberler Memur Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023!
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