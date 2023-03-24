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    • Memur
    • 24.03.2023 08:08
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    • 24.03.2023 08:08
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    2023 BEKÇİLİK SONUÇLARI EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar başvurularını 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamladı .İşte bekçilik sınav sonuç tarihi...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik alımı sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bekçiliği alımı kapsamında başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek başvuru sonucu duyurusuna odaklandı. Peki, bekçilik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

    2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

        2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

        S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

        1 İSTANBUL 740

        2 İZMİR 100

        3 TEKİRDAĞ 55

        4 MUĞLA 50

        5 VAN 40

        6 DİYARBAKIR 25

        7 GAZİANTEP 15

        8 EDİRNE 15

        9 ISPARTA 15

        10 TUNCELİ 15

        11 IĞDIR 15

        12 YALOVA 15

        13 ARDAHAN 15

        14 MARDİN 15

        15 SİİRT 10

        16 HAKKARİ 10

        17 ŞIRNAK 10

        18 AĞRI 10

        19 ÇANKIRI 10

        20 ÇANAKKALE 10

        21 NEVŞEHİR 10

        22 AKSARAY 10

        23 YOZGAT 10

        24 BİTLİS 10

        25 ERZİNCAN 10

        26 KİLİS 10
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        Haberler Memur 2023 BEKÇİLİK SONUÇLARI EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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