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    • Memur
    • 18.03.2023 17:26
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    • 18.03.2023 17:26
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    Ankara Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan "Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor" ilanı dikkat çekti.

    Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
    Ankara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi personel alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
    Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayınız

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