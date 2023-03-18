Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar ve branş dağımı...
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.
Bakan Özer:
Önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını duyurdu.
Bakan Özer, Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini söyledi.