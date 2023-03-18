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    • 18.03.2023 08:00
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    MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 16 Mart taze ilan MEB 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! Avukat, hemşire...

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar ve branş dağımı...

    takvim.com.tr
    Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak!

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar ve branş dağımı...

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU!

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.

    Bakan Özer:

    Önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını duyurdu.

    Bakan Özer, Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini söyledi.

        Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

        Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı. Haberimizde sözleşmeli personel alımı kadrolarına ve sayılarına yer verdik.

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        Haberler Memur MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 16 Mart taze ilan MEB 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! Avukat, hemşire...
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