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    • Memur
    • 16.03.2023 10:11
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    • 16.03.2023 10:22
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    MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | Milli Eğitim Bakanlığı 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! Avukat, hemşire...

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar ve branş dağımı...

    Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak!

    MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır, kontenjanlar ve branş dağımı yayımlandı mı soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika duyurusu sonrası araştırılmaya başlandı. Afet bölgesindeki illerde yaraları sarmak için harekete geçildi. Bu kapsamda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU!

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.



    MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

    Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

        Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisini paylaştı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de yer alacak.

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        Haberler Memur MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | Milli Eğitim Bakanlığı 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! Avukat, hemşire...
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