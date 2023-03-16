MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | Milli Eğitim Bakanlığı 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! Avukat, hemşire...

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır, kontenjanlar ve branş dağımı yayımlandı mı soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika duyurusu sonrası araştırılmaya başlandı. Afet bölgesindeki illerde yaraları sarmak için harekete geçildi. Bu kapsamda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 5 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...