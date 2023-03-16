16 Mart taze ilan MEB 5000 alım başvuru tarihi, branş dağılımı, kontenjanlar! MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | Avukat, hemşire...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar ve branş dağımı...