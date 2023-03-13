42.500 KİŞİYE MÜJDE! Sağlık Bakanlığı 2. PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branşlar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 85 bin personel temininin 42 bin 500'ü kadroda yerini almıştı. Şimdi sıra Sağlık Bakanlığı 2. işçi alımı ilanında! Personel alımına dair detaylar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime sunuluyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk tur personel alımı yani 42 bin 500 kişi başvuruları sonunda kadroya alınmıştı. Beklenen 42 bin 500 personel alımı için ilan ise henüz yayımlanmadı.
Bakan Koca daha önce, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." sözlerini kullanmıştı. Buna göre önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.