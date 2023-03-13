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    • Memur
    • 13.03.2023 23:45
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    • 13.03.2023 23:45
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    42.500 KİŞİYE MÜJDE! Sağlık Bakanlığı 2. PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branşlar...

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman sorusu merak ediliyor. Birinci personel alımı aşaması ardından 42 bin 500 işçi alımı başvuruları bekleniyor. Personel alımının ikinci aşaması için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından detayları paylaşılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadroları belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    42.500 kişiye müjde! Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 85 bin personel temininin 42 bin 500'ü kadroda yerini almıştı. Şimdi sıra Sağlık Bakanlığı 2. işçi alımı ilanında! Personel alımına dair detaylar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime sunuluyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı tarafından ilk tur personel alımı yani 42 bin 500 kişi başvuruları sonunda kadroya alınmıştı. Beklenen 42 bin 500 personel alımı için ilan ise henüz yayımlanmadı.

    Bakan Koca daha önce, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." sözlerini kullanmıştı. Buna göre önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

        HANGİ BRANŞTAN ATAMA OLACAK?

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapılan alımlarda kadro ve branş eğitim düzeyine göre farklılık gösterdi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
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        Haberler Memur 42.500 KİŞİYE MÜJDE! Sağlık Bakanlığı 2. PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branşlar...
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