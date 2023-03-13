2023 BEKÇİLİK SONUÇLARI EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik alımı sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bekçiliği alımı kapsamında başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek başvuru sonucu duyurusuna odaklandı. Peki, bekçilik alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.