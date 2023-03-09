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    • Memur
    • 09.03.2023 15:03
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    • 09.03.2023 15:03
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    THY pilot ve kabin memuru başvuru ne zaman, şartları neler? THY'den kabin memuru ve pilot alımı! 3.800 personel alım kadroları

    Binlerce kişinin heyecanla beklediği THY personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi..

    takvim.com.tr
    THY’den kabin memuru ve pilot alımı!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi..İşte THY personel alımı başvuru şartları ve tüm merak edilenler...

    THY PİLOT VE HOSTES ALIMI NE ZAMAN?

    Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

    KABİN MEMURU ŞARTLARI NELER?

    Bu sene içinde yapılan alımlarda Kabin memuru olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibiydi. Önümüzdeki süreçte başvuru şartlarında değişiklik olabililir.

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    •Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak

    •En az lise mezunu olmak

    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

        FİZİKİ KOŞULLAR

        •Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak

        Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

        SAĞLIK KOŞULLARI

        •Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

        Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

        THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Uygun koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.

        THY PİLOT ALIMI ŞARTLARI

        GENEL NİTELİKLER

        •T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

        •01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak

        •En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

        •Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

        •Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

        •Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

        •Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

        •Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

        •Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamışolmak

            TEKNİK NİTELİKLER

            •ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

            •B777/787 , A330/350 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

            •Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen kabul edilen uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

            •27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 6000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

            •27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

            •THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde (Kabul edilen geniş gövde uçak tipi listesi)en az 1500 saat, THY bünyesinde bulunan (A330/350 – B777/787) uçak tiplerinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)

            SAĞLIK ŞARTLARI

            1.Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri

            •THY A.O. belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.

            Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-mail adresine iletebilirler.

            •SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Çünkü, Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esastır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza da bakacak olan Ortaklık İşyeri hekimlerimiz, yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararını verecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

            •Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü'nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların;

            - UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,

            - En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili Sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,

            - Belirtilen tarih, saat ve lokasyona İşyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.

            2.Güncel 'Uçuşa Elverişli 'Sağlık Raporuna Sahip Olmak

            •Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir.

            YABANCI DİL ŞARTI

            •THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

            •İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir)

            •Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır.

            Son 2 yıl içerisinde alınmış olan;

            TOEFL (IBT) : 60 (speaking: min. 18)

            IELTS: 6 (speaking: min. 6)
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            Haberler Memur THY pilot ve kabin memuru başvuru ne zaman, şartları neler? THY'den kabin memuru ve pilot alımı! 3.800 personel alım kadroları
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