Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuru sonrasında 85 bin personel alımı için süreç başlamıştı. İlk etap geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Bu kapsamda 42 bin 500 personel daha alınacak. Gözler şimdi 2. alımlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2023? 2. etap Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar!
42 BİN 500 PERSONEL DAHA ALINACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti. Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.