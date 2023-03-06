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    • Memur
    • 06.03.2023 14:31
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    • 06.03.2023 14:31
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    pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuç EKRANI: Mülakat puanı kaç olmalı? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    Polis olmak isteyenlerin girdiği 29. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat puanı kaç olmalı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    29. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Peki, 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat puanı kaç olmalı? İşte detaylar...

    29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Polislik mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerce açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Öte yandan adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçlarıyla sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet ortamından yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşımaktadır.

        POMEM MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI?

        Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır.

        Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.

        Bunlarda da eşitlik olursa yaşı küçük olan aday tercih edilir.

        Adayın mülakatlarda başarılı olması için yüz puan üzerinden en az 70 alması gerekiyor.
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        Haberler Memur pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuç EKRANI: Mülakat puanı kaç olmalı? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
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