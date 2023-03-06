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    • Memur
    • 06.03.2023 19:51
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    • 06.03.2023 19:51
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    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Burdur’da üniversite 43 sözleşmeli personel alacak

    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 43 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin görev yapacağı alanlarda ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

    4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
    Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 43 (kırk üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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