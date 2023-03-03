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    • Memur
    • 03.03.2023 08:32
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    • 03.03.2023 08:32
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    Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? pa.edu.tr DUYURULAR SON DAKİKA!

    Bekçi alımı başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 2023/1 bekçi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023?

    2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için geri sayım sürüyor. 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında sona eren bekçilik başvurularının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

    BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihinde tamamlandı ve binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.



    Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların 3 Şubat'ta sona ermesinin ardından sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
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        Haberler Memur Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? pa.edu.tr DUYURULAR SON DAKİKA!
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