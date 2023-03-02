pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuç EKRANI: Mülakat puanı kaç olmalı? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

29. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Peki, 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat puanı kaç olmalı? İşte detaylar...
29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polislik mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerce açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek. Öte yandan adaylara posta yolu ya da değişik iletişim araçlarıyla sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet ortamından yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşımaktadır.