Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? 42 bin 500 personel alımı! SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU 2023

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için araştırmalar hızlandı. 2023 yılı içinde 42 bin 500 kişi daha alım yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri, kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağı atama bekleyen sağlıkçılar tarafından mercek altına alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? İşte detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.
PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.