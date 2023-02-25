Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BEKÇİLİK SONUÇLARI EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar başvurularını 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamladı .İşte bekçilik sınav sonuç tarihi...
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.