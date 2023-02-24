EYT SON DAKİKA || 24 Şubat 2023 EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman yasalaşacak? Kısmi emeklilik, borçlanma, prim gün...

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.