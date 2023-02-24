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    • Memur
    • 24.02.2023 11:04
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    • 24.02.2023 11:04
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    10 bin polis alımı başvuru şartları neler? Polis alımı ne zaman 2023? EGM polis alımı tarihleri!

    EGM Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Merkez Teşkilatına 1004 Polis Memuru ve Taşra Teşkilatına 9000 Polis Memuru ihdas edilecek.

    takvim.com.tr
    Polis alımı ne zaman 2023?

    2023 polis alımı sürecine dair araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları kararı yayımlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 bin polis alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. Peki, polis alımı ne zaman? İşte detaylar...

    POLİS ALIMI NE ZAMAN?

    Polis alımları için kadro ihdası yapıldı, başvuru sürecine dair detaylar ise henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması bekleniyor. Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

    10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor, ancak kılavuz yayımlanmadığından detaylar belli değil.

        POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Türk vatandaşı olmak.

        Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

        Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

        KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

        Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

        Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

        Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

        Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

        Ceza almamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        POMEM VE PMYO NEDİR?

        PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi'ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi'ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır.
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        Haberler Memur 10 bin polis alımı başvuru şartları neler? Polis alımı ne zaman 2023? EGM polis alımı tarihleri!
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