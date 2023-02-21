2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için geri sayım sürüyor. 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında sona eren bekçilik başvurularının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihinde tamamlandı ve binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
Bekçilik başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların 3 Şubat'ta sona ermesinin ardından sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.