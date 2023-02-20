2023 TAŞERONA KADRO MAAŞLARI || Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Meclis'e ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.
Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;
"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.