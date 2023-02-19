OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuru EKRANI! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MEB geçici görevlendirme süresi ne kadar?

MEB OHAL BÖLGESİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU HAKKINDA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, OHAL kapsamında 15 Şubat 2023 tarihli ve 122 sayılı OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü hâlin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hâl kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmüne istinaden bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı.