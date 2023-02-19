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    • Memur
    • 19.02.2023 21:08
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    • 19.02.2023 21:08
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    OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuru EKRANI! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MEB geçici görevlendirme süresi ne kadar?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, OHAL çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları başladı. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MEB geçici görevlendirme süresi ne kadar? İşte OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuru EKRANI ve diğer detaylar...

    MEB geçici görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?

    OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları 16 Şubat 2023 tarihinde başladı. Peki MEB geçici görevlendirme süresi ne kadar? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler...

    MEB OHAL BÖLGESİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU HAKKINDA

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, OHAL kapsamında 15 Şubat 2023 tarihli ve 122 sayılı OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü hâlin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hâl kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmüne istinaden bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı.

    Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.

        MEBBİS başvuru modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleri ile başvuruda bulunabilecek, başvuruları uygun görülenlerin talepleri de valiliklerce Bakanlığa bildirilecek. Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri, bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak ve il emrine geçici görevlendirilenlerin görev yerleri de valiliklerce belirlenecek.
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        Haberler Memur OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuru EKRANI! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MEB geçici görevlendirme süresi ne kadar?
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