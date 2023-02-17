Atama bekleyen öğretmenler 2023 takvimini merak edip araştırıyor. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını ifade etti. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Atama kontenjanları, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!
Atama bekleyen öğretmenler, 2023 atama takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.
ATAMA AÇIKLAMASI
Son 20 yılda 750 bin öğretmen atadıklarını hatırlatan Özer, 2023 atamalarına yönelik; "Her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın, 7 bin 503'ü okul öncesi öğretmenlerden oluşuyor. Çünkü öyle bir politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. Yakın zamanda İçişleri Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık.