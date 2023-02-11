2023 polis alımı sürecine dair araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları kararı yayımlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 bin polis alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. Peki, polis alımı ne zaman? İşte detaylar...
POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Polis alımları için kadro ihdası yapıldı, başvuru sürecine dair detaylar ise henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması bekleniyor. Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.
10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor, ancak kılavuz yayımlanmadığından detaylar belli değil.