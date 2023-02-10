2023 TAŞERONA KADRO MAAŞLARI || Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Meclis'e ne zaman gelecek?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.