AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023! AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023!AFAD gönüllülük projesine ilgi devam ediyor. 10 ilde ağır yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin akabinde AFAD gönüllüsü olarak illere gitmek isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? AFAD gönüllülük başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!
AFAD gönüllüsü olmanız için yapmanız gerekenler aşağıda listelenmiştir. Ülkemizi derinden yaralayan deprem sonrası AFAD gönüllülük sistemi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. AFAD gönüllülük sistemi ile, ihtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.
AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?
Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.