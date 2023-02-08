AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023! AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nereye yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU ve EKRANI 2023!AFAD gönüllülük projesine ilgi devam ediyor. 10 ilde ağır yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin akabinde AFAD gönüllüsü olarak illere gitmek isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? AFAD gönüllülük başvurusu nereye, nasıl yapılır? İşte şartlar ve YAŞ SINIRI!