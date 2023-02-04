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    • Memur
    • 04.02.2023 07:30
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    • 04.02.2023 07:30
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    4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? 424 bin kişi bekliyordu! Son dakika! BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO 2023

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor. Peki, Belediye işçilerine kadro var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro var mı?

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor. Peki, Belediye işçilerine kadro var mı? İşte detaylar...

    BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO NE ZAMAN?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin kadroya geçmesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

    SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro kapsamına girenleri şöyle açıkladı:

    "Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."

        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI NELER?

        Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

        Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

        4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

            Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

            Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
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            Haberler Memur 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek? 424 bin kişi bekliyordu! Son dakika! BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO 2023
                SON DAKİKA