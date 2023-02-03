424 bin kişi bekliyordu! Son dakika! BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO 2023 || 4A, 4D belediye taşeron işçilerine kadro ne zaman gelecek?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor. Peki, Belediye işçilerine kadro var mı? İşte detaylar...
BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilerin kadroya geçmesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."
SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro kapsamına girenleri şöyle açıkladı:
"Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."