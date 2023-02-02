42 bin 500 personel alımı! SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU 223023 || Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.