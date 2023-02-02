42 bin 500 personel alımı! SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU 223023 || Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 42.500 kişi ile ilk personel alımları aralık ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanlığı ikinci etap alımları için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.
PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.